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Reuters: США могут передать Вьетнаму истребители F-16
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По словам источников, сделка может состояться уже в 2024 году undefined
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Reuters: США могут передать Вьетнаму истребители F-16

По словам источников, сделка может состояться уже в 2024 году

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.


Ранее президент Джо Байден заявил, что страны будут расширять связи в сфере обороны и безопасности. 


Сделка «может завершить новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем поставкой американских истребителей F-16», указывает агентство. В то же время издание напомнило, что Вьетнам «сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море».


Сделка еще находится на стадии обсуждения, сообщает источник. Другой собеседник сообщил Reuters, что США намерены предложить Вьетнаму выгодные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия, чтобы понизить зависимость государства от оружия российского производства. 

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#вьетнам #истребитель #оружие #сша
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