Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо был избран на должность губернатора Херсонской области. Об этом сообщил сам политик. Голосование провели депутаты Законодательного собрания региона.





Сальдо поблагодарил президента России «за оказанное доверие и представление кандидатуры», а депутатов — «за ее поддержку», написал он в Telegram-канале.





Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. После начала спецоперации и до референдума он возглавлял военно-гражданскую администрацию региона.





Выборы в этом году в большинстве регионов прошли с 8 по 10 сентября в 85 субъектах России, в том числе впервые — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.





В новых регионах с конца октября 2022 года действует военное положение. Ранее законодательство запрещало проводить выборы на территориях, где действует такой правовой режим, но в мае президент Владимир Путин подписал закон, устраняющий это ограничение.