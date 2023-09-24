Микроавтобус и фура столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли

Грузовой автомобиль и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области. В результате ДТП три человека погибли и еще 16 получили травмы различной степени тяжести.





Авария произошла на трассе М-7 в Кстовском районе близ села Шелокша, пишет газета «Известия». Издание также уточняет, что один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.





23 сентября в Кемеровской области в результате тройного ДТП погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона. Предварительно, 39-летний водитель автомобиля Mazda допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами — Toyota RAV4 и ВАЗ-2121.





48-летний пассажир Mazda и 31-летний водитель ВАЗ погибли на месте. Водитель иномарки позже скончался в больнице от полученных травм. Также травмы получил 37-летний водитель Toyota.



