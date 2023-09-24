Пушилин подписал указ о комендантском часе в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о комендантском часе. Согласно документу, в регионе устанавливается особый режим с ограничениями. Он действует по будним дням с 23:00 до 4:00.





Отмечается, что ограничения не распространяются на лица и организации, перебои в работе которых могут привести к негативным последствиям. Например, рабочие, устраняющие коммунальные аварии или службы снабжения продуктами.





Распространяется ограничение также на общественный и частный транспорта без спецпропуска, а также такси. Кроме того, допускается военная цензура за почтовыми отправлениями и телефонными переговорами.





23 сентября Пушилин был избран первым главой Донецкой народной республики в составе России. За его кандидатуру проголосовали депутаты Народного совета. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона.