В Челябинской области задержали бойца ММА, после удара которого умер ветеран СВО

В пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю. Конфликт произошел на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района.





Следователи-криминалисты проводят необходимые экспертизы, пояснили в ведомстве. Задержанному планируется предъявить обвинение и заключить его под стражу.





Местные СМИ пишут, что участник спецоперации Максим Никитин вступился за женщину в кафе. После этого боец смешанного стиля ударил его. Никитин упал и ударился головой. Затем он скончался в больнице.





На задержанного завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.





В ночь на 5 августа в кафе в селе Нерчинский Завод Забайкальского края произошел другой конфликт. Там отдыхали двое ветеранов СВО, оставшихся без ног.





Местные жители начали их оскорблять, и те решили уехать домой. Однако компания догнала ветеранов, одного из них избили. С него сорвали награды, также был поврежден автомобиль.