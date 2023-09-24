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В Челябинской области задержали бойца ММА, после удара которого умер ветеран СВО
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Инцидент произошел 16 сентября undefined
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В Челябинской области задержали бойца ММА, после удара которого умер ветеран СВО

Инцидент произошел 16 сентября

В пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти местному жителю. Конфликт произошел на одной из улиц поселка Новокаолиновый Карталинского района.


Следователи-криминалисты проводят необходимые экспертизы, пояснили в ведомстве. Задержанному планируется предъявить обвинение и заключить его под стражу. 


Местные СМИ пишут, что участник спецоперации Максим Никитин вступился за женщину в кафе. После этого боец смешанного стиля ударил его. Никитин упал и ударился головой. Затем он скончался в больнице.


На задержанного завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 


В ночь на 5 августа в кафе в селе Нерчинский Завод Забайкальского края произошел другой конфликт. Там отдыхали двое ветеранов СВО, оставшихся без ног. 


Местные жители начали их оскорблять, и те решили уехать домой. Однако компания догнала ветеранов, одного из них избили. С него сорвали награды, также был поврежден автомобиль.

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В Забайкалье полицейские задержали одного из напавших на инвалида — участника СВО

Мужчину, который ранее лишился ноги, жестоко избили 6 августа 2023
Dailystorm - В Забайкалье полицейские задержали одного из напавших на инвалида — участника СВО
#сво #ветеран #челябинская область
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