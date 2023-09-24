В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль, водитель пострадал

Поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке Вооруженных сил Украины. Беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.





Он подчеркнул, что пострадал водитель «КамАЗа». Мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Сейчас он лечится дома, добавил Гладков.





Вечером 26 августа Гладков сообщил, что результате обстрела села Щетиновка погиб мирный житель. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.





Гладков уточнил, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, «когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву». Он получил осколочные ранения и скончался.