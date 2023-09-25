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Медведчук назвал три условия разрешения конфликта на Украине
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Политик, в частности, предложил признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами Виктор Медведчук
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Медведчук назвал три условия разрешения конфликта на Украине

Политик, в частности, предложил признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами

Виктор Медведчук Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Для мирного разрешения конфликта на Украине нужно выполнить три условия: признание суверенитета и интересов незападных стран, приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами и создание новой системы международной безопасности. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Аргументов и фактов».


Объясняя первое условие, политик написал, что российско-украинский конфликт возник из-за полного игнорирования интересов Москвы. По его словам, Украина прекратилась в «анти-Россию». В связи с этим, написал Медведчук, Россия и другие страны должны получить гарантии, что не подвергнутся «военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада. Без этих гарантий любую страну можно объявить агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что позволит оправдать военное вмешательство, указал политик.


Медведчук призвал Запад осознать, что есть страны, живущие не по его правилам и имеющие собственные интересы. По словам бывшего лидера ОПЗЖ, на Западе есть политики, готовые учитывать это, — например, бывший президент США Дональд Трамп, — но они подвергаются травле.


Приоритет жизни над политическими интересами Медведчук объяснил тем, что «Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения». По словам лидера движения «Другая Украина», люди не должны погибать, даже если кому-то кажется, что у них неправильные убеждения и они сделали не тот выбор. Он написал, что «сегодня власть Украины заявляет, что их политические противники должны погибнуть, в лучшем случае попасть в тюрьму или концлагерь, а официальный Запад в целом это поощряет».


Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют гибель и страдания большого числа сограждан, поэтому переговоры возможны только с теми политиками, которые считают, что в этом конфликте нужно в первую очередь спасать людей от гибели, а мир — от тотальной войны.


Третье условие мира — создание новой системы безопасности — Медведчук объяснил тем, что мир «уже давно дошел до опасной черты». Политик выразил уверенность, что нынешняя система не работает.


По словам бывшего лидера ОПЗЖ, поставки иностранного оружия идут на пользу западному военно-промышленному комплексу и тем самым повреждают систему мировой безопасности, ведь чем более опасным оружием будут воевать, тем больше людей погибнет и «последствия будут катастрофическими».

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#медведчук #украина #рф
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