В парламенте Канады извинились за приглашение 98-летнего нациста во время визита Зеленского

В своем заявлении Рота указал, что ни другие парламентарии, ни украинская делегация не знали, кого он пригласил в парламент. Спикер палаты общин подчеркнул, что особенно хотел бы принести извинения евреям.





Рота признал полную ответственность за произошедшее. Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо назвал правильным этот шаг со стороны спикера палаты общин.





Посол России в Оттаве Олег Степанов в разговоре с ТАСС назвал приглашение Хунки в парламент надругательством над историей Канады и канадцами, освобождавшими мир от нацизма. Глава российской дипмиссии заявил, что не удивлен, что бывшему нацисту аплодировала посол ФРГ в Канаде Сабрина Шпарвассер, «но куда больше вопросов» у него к послам США, Великобритании и Франции. Посольство направит ноту в МИД Канады и офис Трюдо, чтобы они разъяснили случившееся, сказал Степанов.





Несколько еврейских правозащитных организаций осудили канадских депутатов за чествование Хунки. Они указали, что Дивизия «Галичина» несет ответственность за массовые убийства гражданских лиц.