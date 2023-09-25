В парламенте Канады извинились за приглашение 98-летнего нациста во время визита Зеленского

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку во время визита президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, ему стала известна дополнительная информация, которая заставляет сожалеть о произошедшем.
Зеленский выступил в канадском парламенте 22 сентября. Рота заявил, что Хунка живет в округе Ниписсинг — Тимискаминг, от которого его избрали, назвал ветерана героем Канады и Украины и поблагодарил за службу. 98-летний Хунка отдал честь, и депутаты стоя аплодировали ему, а Зеленский поднял кулак в знак признательности.
Дивизия «Галичина» — подразделение СС, участвовавшее во Второй мировой войне в 1943-1945 годах. Состояло из украинских коллаборационистов. В апреле 1945-го стала называться 1-й украинской дивизией. Часть солдат «Галичины» причастны к военным преступлениям. Войска СС признаны Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.
В своем заявлении Рота указал, что ни другие парламентарии, ни украинская делегация не знали, кого он пригласил в парламент. Спикер палаты общин подчеркнул, что особенно хотел бы принести извинения евреям.
Рота признал полную ответственность за произошедшее. Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо назвал правильным этот шаг со стороны спикера палаты общин.
Посол России в Оттаве Олег Степанов в разговоре с ТАСС назвал приглашение Хунки в парламент надругательством над историей Канады и канадцами, освобождавшими мир от нацизма. Глава российской дипмиссии заявил, что не удивлен, что бывшему нацисту аплодировала посол ФРГ в Канаде Сабрина Шпарвассер, «но куда больше вопросов» у него к послам США, Великобритании и Франции. Посольство направит ноту в МИД Канады и офис Трюдо, чтобы они разъяснили случившееся, сказал Степанов.
Несколько еврейских правозащитных организаций осудили канадских депутатов за чествование Хунки. Они указали, что Дивизия «Галичина» несет ответственность за массовые убийства гражданских лиц.