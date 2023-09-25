Умерла актриса из сериала «Глухарь» Ангелина Ноздрина

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина. Об этом 24 сентября сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин на своей странице во «ВКонтакте». Ноздриной было 65 лет.





Будущая актриса родилась в Душанбе, там началась ее театральная карьера. Также работала в театрах Оренбурга, Красноярска и Омска. С 2000 года жила в Вологде, более 20 лет проработала в Вологодском драматическом театре.





Ноздрина исполнила эпизодические роли в сериалах «Глухарь», «Держи меня крепче», «Меч».





Актриса скончалась примерно через год после смерти супруга, заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Он умер 10 сентября 2022 года. Актер также играл в «Глухаре».