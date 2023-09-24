Yle показал архивные кадры отдыха Путина с Собчаком в Финляндии

Финский телеканал Yle показал кадры, на которых президент России Владимир Путин проводит время на отдыхе в Финляндии в 1990-е в компании экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.





СМИ пишет, что Путин и Собчак, работая вместе в петербургской мэрии, отдыхали на вилле финской компании вместе с семьями.





Видео, как утверждается, сняты во время первомайских праздников в начале 1990-х. Точный год не называется. Телеканал подчеркивает, что таким президента России «еще никто не видел» и «этот образ не соответствует общественному имиджу» Путина.





В декабре 2021-го Путин признался, что в 1990-е годы ему приходилось зарабатывать, занимаясь частным извозом. Ранее российский лидер отмечал, что был готов приступить к этой работе, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора.