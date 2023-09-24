В Свердловской области в ДТП с автобусом пострадали 22 человека, среди них 15 детей

Минздрав Свердловской области сообщил, что в результате аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 15 несовершеннолетних.





По данным региональной службы ГИБДД, водитель автомобиля Opel при повороте не пропустил микроавтобус Mercedes.





Отмечается, что один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены медиками. От госпитализации они отказались, сказано в сообщении ГИБДД в Telegram-канале.





Ранее 24 сентября стало известно, что в Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль и «Газель» с пассажирами. В результате ДТП три человека погибли и еще 17 получили травмы различной степени тяжести.