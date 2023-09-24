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В Китае жертвами пожара на угольной шахте стали 16 человек
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Огонь вспыхнул на конвейерной ленте undefined
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В Китае жертвами пожара на угольной шахте стали 16 человек

Огонь вспыхнул на конвейерной ленте

В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Они не смогли выбраться на поверхность земли. 


Центральное телевидение Китая уточняет, что ЧС случилась на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу около в 08:00 по местному времени (03:00 мск).


По информации СМИ, сначала загорелась конвейерная лента. Отмечается, что огнеборцы уже потушили возгорание. 


13 июня 2021 года мощный взрыв произошел на рынке в городе Шиянь провинции Хубэй в Китае. Погибли 11 человек, более сотни пострадали. Экстренные службы назвали причиной взрыва утечку газа.

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#жертвы #китай #пожар
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