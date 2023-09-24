В Китае жертвами пожара на угольной шахте стали 16 человек

В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Они не смогли выбраться на поверхность земли.





Центральное телевидение Китая уточняет, что ЧС случилась на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу около в 08:00 по местному времени (03:00 мск).





По информации СМИ, сначала загорелась конвейерная лента. Отмечается, что огнеборцы уже потушили возгорание.





13 июня 2021 года мощный взрыв произошел на рынке в городе Шиянь провинции Хубэй в Китае. Погибли 11 человек, более сотни пострадали. Экстренные службы назвали причиной взрыва утечку газа.