«Детям хорошо было»: на базе отдыха в Туапсе, где госпитализировали 12 подростков с отравлением, заявили, что вины сотрудников в этом нет

После купания в Черном море с отравлением госпитализировали 12 подростков. Прокуратура Кубани начала проверку. В гостиничном комплексе «Парус», где все произошло, сказали Daily Storm, что произошедшее — следствие ротавируса. Ничего страшного, по словам сотрудника базы, в этой ситуации нет. Просто родители «наделали слишком много шума».





Изначально прокуратура сообщала, что вместе с детьми пострадал их тренер. Однако работник спортбазы уточнил, что тренер, приехавший с детьми, в результате инцидента не отравился. По словам мужчины, врачи скорой перепутали тренера с одним из взрослых отдыхающих.





«Да там особо ничего не было, обычный ротавирус. Родители панику подняли. Ничего, просто теперь усложнили работу тренера, будет бегать по всем инстанциям и отчитываться», — сказал сотрудник базы, решивший не называть своего имени.





На вопрос корреспондента, почему дети пошли купаться, несмотря на запрет властей, мужчина не смог ответить однозначно и предоставил две версии.





«Дети после шторма, после ливня... До 19-го числа было закрыто купание, а они купались, ротавирус поймали. Тренер скорую вызвал, и вот так получилось. <...> Ну у нас же не было наводнения, которое было везде! У нас не было. Море спокойное было. Они не подумали, из-за чего запрет. Вот поплавали. Может, из-за этого, может, нет. Анализы покажут. Вы были на юге России? Обычный ротавирус», — предположил работник базы.