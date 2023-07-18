«Детям хорошо было»: на базе отдыха в Туапсе, где госпитализировали 12 подростков с отравлением, заявили, что вины сотрудников в этом нет

После купания в Черном море с отравлением госпитализировали 12 подростков. Прокуратура Кубани начала проверку. В гостиничном комплексе «Парус», где все произошло, сказали Daily Storm, что произошедшее — следствие ротавируса. Ничего страшного, по словам сотрудника базы, в этой ситуации нет. Просто родители «наделали слишком много шума».
Изначально прокуратура сообщала, что вместе с детьми пострадал их тренер. Однако работник спортбазы уточнил, что тренер, приехавший с детьми, в результате инцидента не отравился. По словам мужчины, врачи скорой перепутали тренера с одним из взрослых отдыхающих.
«Да там особо ничего не было, обычный ротавирус. Родители панику подняли. Ничего, просто теперь усложнили работу тренера, будет бегать по всем инстанциям и отчитываться», — сказал сотрудник базы, решивший не называть своего имени.
На вопрос корреспондента, почему дети пошли купаться, несмотря на запрет властей, мужчина не смог ответить однозначно и предоставил две версии.
«Дети после шторма, после ливня... До 19-го числа было закрыто купание, а они купались, ротавирус поймали. Тренер скорую вызвал, и вот так получилось. <...> Ну у нас же не было наводнения, которое было везде! У нас не было. Море спокойное было. Они не подумали, из-за чего запрет. Вот поплавали. Может, из-за этого, может, нет. Анализы покажут. Вы были на юге России? Обычный ротавирус», — предположил работник базы.
«Если все так будут делать, то все будут проверками заниматься. Главное, что дети... Им, вообще, уже хорошо было, они не хотели никуда ехать. Но из-за того, что скорая уже приехала, они обязаны были их забрать. Он (один из отравившихся. — Примеч. Daily Storm) не тренер, он просто взрослый. А тренер здоров, он не отравился. Никто вообще не отравился, это ротавирус», — добавил мужчина.
Однако слова сотрудника базы идут вразрез с решением властей продлить запрет на купание в море в Туапсинском районе.
«Ограничения сохранятся до 26 июля включительно. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно», — говорится в сообщении пресс-службы района.
По данным властей, такое решение было принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения на купание действуют с 12 июля после ливней в Туапсинском районе.
За прошлую неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. Ударами стихии разрушены два пешеходных моста, два водовода. Также повреждены две школы и детский сад.