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Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
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Он также выразил уверенность, что граждане последуют его примеру undefined
Новости

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Он также выразил уверенность, что граждане последуют его примеру

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отчитался, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. По словам политика, он сделал это в самой удобной форме: онлайн.


«Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», — написал Медведев в VK.


Он напомнил, что выборы проходят в 84 субъектах России. По итогам выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. 


Ранее в штабе отчитались, что в Москве проголосовало более миллиона человек. Большинство из них воспользовались онлайн-форматом. На избирательных участках с помощью терминалов выбор сделали 43 тысячи человек, а с помощью бумажных бюллетеней — порядка восьми тысяч. 

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