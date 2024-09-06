Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отчитался, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. По словам политика, он сделал это в самой удобной форме: онлайн.





«Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», — написал Медведев в VK.





Он напомнил, что выборы проходят в 84 субъектах России. По итогам выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.





Ранее в штабе отчитались, что в Москве проголосовало более миллиона человек. Большинство из них воспользовались онлайн-форматом. На избирательных участках с помощью терминалов выбор сделали 43 тысячи человек, а с помощью бумажных бюллетеней — порядка восьми тысяч.