В Госдуме призвали россиянок рожать в 18 лет в вузах, ректоры Бауманки и МФЮА оценили предложение депутатов

«Это личное дело каждого. Они могут предлагать что угодно, призывать к чему угодно, но решать все равно тому, кто, собственно, хочет или не хочет рожать. Как можно к этому призывать, на этот процесс влияют только будущие родители», — сказал Daily Storm Михаил Гордин.





Алексей Забелин считает, что качеству образованию это не навредит, для молодых родителей есть свои определенные условия обучения. Кроме того, когда-то он сам был в их числе. Статус отца не мешал ему преуспевать и в учебе, и в работе.





«Я думаю, что это хорошо. Качество образования, мне кажется, от этого не снизится. Ведь можно учиться на вечернем, можно учиться на заочном отделении. Я скажу так, когда у меня уже было двое детей, я работал и учился, и знаете, очень хорошо работал, при этом успевал заниматься общественной работой. Так что я поддерживаю это решение, а то мне студентов не хватает. Образованные люди спасут мир», — поделился своим опытом с Daily Storm ректор МФЮА.





По его словам, самым хорошим делом в жизни человека является рождение детей, и если человек к этому готов в столь молодом возрасте, то зачем его останавливать.





«Почему нет? Если молодые люди любят друг друга. И у них уже есть профессия, то в этом ничего плохого нет. Первая любовь, в такие годы, навсегда остается. Это самое яркое чувство в жизни. Мои две одноклассницы рано удачно вышли замуж и родили детей. Все ведь зависит от того, насколько человек к этому готов, насколько сильная любовь и насколько они могут обеспечить ребенка. Даже если не смогут, постараются тогда родители», — отметил Забелин.





Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева в эфире телеканала ОТВ 6 сентября сказала, что лучшими семьями являются студенческие. Россиянки могут начинать рожать детей уже в возрасте 18-19 лет.





Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина на полях Восточного экономического форума заявила, что считает нужным провести в России «специальную демографическую операцию».