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Супруга осужденного по экстремистской статье Гиркина опровергла слухи о том, что бывший военный отправляется в зону СВО
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Ранее он был приговорен к четырем годам колонии undefined
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Супруга осужденного по экстремистской статье Гиркина опровергла слухи о том, что бывший военный отправляется в зону СВО

Ранее он был приговорен к четырем годам колонии

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) отправляется на СВО из колонии, сообщил Telegram-канал Shot. Однако супруга военного Мирослава Регинская опровергла эти сообщения. Она пишет, что защита Стрелкова и члены его семьи не располагают информацией о его скором освобождении и уходе на фронт.

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«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — сообщила девушка.


По данным Telegram-канала Shot, адвокатам экс-министра обороны ДНР удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. 


Экс-министр обороны ДНР был задержан летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму. В конце января 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству».

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