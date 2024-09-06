Супруга осужденного по экстремистской статье Гиркина опровергла слухи о том, что бывший военный отправляется в зону СВО

«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — сообщила девушка.





По данным Telegram-канала Shot, адвокатам экс-министра обороны ДНР удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств.





Экс-министр обороны ДНР был задержан летом 2023 года по делу о публичных призывах к экстремизму. В конце января 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству».