Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Москве

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Мосгордуму (МГД). Она воспользовалась терминалом на участке №162 на Плющихе.





Народная артистка России отметила, что каждый в стране, даже человек с ограниченными возможностями, имеет шанс отдать свой голос.





«Интересно, когда есть возможность высказаться и выразить свою позицию перед городом и страной — это здорово. У каждого из нас есть возможность. Мы можем голосовать, люди незрячие. Есть трафарет Брайля, онлайн-голосование, через компьютер», — поделилась эмоциями Гурцкая.





Она добавила, что рада сегодня быть на участке для голосования. Певица воспользовалась системой электронного голосования, которая адаптирована для слабовидящих.





Жители столицы с 6 по 8 сентября выбирают депутатов МГД восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в округе Куркино.