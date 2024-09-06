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Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Москве
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Здорово, что высказать свою гражданскую позицию могут и незрячие люди, подчеркнула артистка undefined
Новости

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Москве

Здорово, что высказать свою гражданскую позицию могут и незрячие люди, подчеркнула артистка

Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах в Мосгордуму (МГД). Она воспользовалась терминалом на участке №162 на Плющихе.


Народная артистка России отметила, что каждый в стране, даже человек с ограниченными возможностями, имеет шанс отдать свой голос. 


«Интересно, когда есть возможность высказаться и выразить свою позицию перед городом и страной — это здорово. У каждого из нас есть возможность. Мы можем голосовать, люди незрячие. Есть трафарет Брайля, онлайн-голосование, через компьютер», — поделилась эмоциями Гурцкая. 


Она добавила, что рада сегодня быть на участке для голосования. Певица воспользовалась системой электронного голосования, которая адаптирована для слабовидящих.


Жители столицы с 6 по 8 сентября выбирают депутатов МГД восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в округе Куркино. 

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#выборы в мосгордуму #диана гурцкая #голосование
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