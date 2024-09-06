Полиция призвала не выходить из дома жителей Красноярска из-за мужчины, устроившего стрельбу около школы

Полиция оцепила район в Красноярске, где мужчина устроил стрельбу. Но пока дебошира не обезвредили, рассказала Daily Storm местная жительница. Она отметила, что полиция посоветовала людям не выходить на улицу. Местные правоохранители также сообщили, что, предварительно, пострадавших нет.





«Мне родственники сообщили, что около моего дома сейчас стрельба. Я сразу позвонила в отдел полиции ближайший и уточнила, правда ли это. Мне сказали полицейские, чтобы сидели все дома и не выходили на улицу. Потому что до сих пор этого человека не обезвредили», — сказала девушка.





«В полиции рассказали, что мужчина открыл стрельбу. Он находится на одном месте. Сказали, что группа реагирования туда направлена и до сих пор человек с оружием там. Поэтому я пока не могу вернуться к себе, еду к подруге переждать у нее. Недалеко от дома, где стрельба, и школа расположена. Надеюсь, никто не пострадает», — добавила местная жительница.





Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на улице Аэровокзальной в Красноярске, в районе школы №66. В самой школе заявили «Проспекту мира», что «стрельба происходит во дворах», а учреждение работает в штатном режиме. Очевидцы также рассказали Daily Storm, что около места ЧП много машин полиции и Росгвардии.





Пользователи соцсетей пишут, что стрельбу открыл мужчина с балкона своей квартиры. Предварительно, гражданин был пьян и стрелял из ружья в сторону припаркованных автомобилей.