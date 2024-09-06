В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек

Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru. На избирательных участках с помощью терминалов выбор сделали 43 тысячи человек.





Бумажными бюллетенями воспользовались порядка восьми тысяч горожан. Для голосования «бумажным» способом необходимо было заранее подать заявление, однако в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.





По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, на всех избирательных участках столицы работают наблюдатели, а из штаба ведется круглосуточное наблюдение.





Ранее он рассказывал, что голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Выборы продлятся по 8 сентября включительно.