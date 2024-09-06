Новости
Новости 18+
St
В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек
18+
Бумажными бюллетенями воспользовались порядка восьми тысяч человек undefined
Новости

В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек

Бумажными бюллетенями воспользовались порядка восьми тысяч человек

В голосовании на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов, а также столичного района Куркино уже приняли участие миллион человек. Эти данные опубликовал штаб. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru. На избирательных участках с помощью терминалов выбор сделали 43 тысячи человек. 


Бумажными бюллетенями воспользовались порядка восьми тысяч горожан. Для голосования «бумажным» способом необходимо было заранее подать заявление, однако в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.


По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, на всех избирательных участках столицы работают наблюдатели, а из штаба ведется  круглосуточное наблюдение. 


Ранее он рассказывал, что голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано. Выборы продлятся по 8 сентября включительно. 

#москва #выборы #мосгордума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...