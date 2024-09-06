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Медведев заявил, что Дуров может передать ключи шифрования Telegram спецслужбам Франции
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Мессенджер обновил политику модерации после задержания своего основателя undefined
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Медведев заявил, что Дуров может передать ключи шифрования Telegram спецслужбам Франции

Мессенджер обновил политику модерации после задержания своего основателя

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, заявил, что в случае сильного давления Дуров может пойти на передачу ключей шифрования спецслужбам Франции.


«Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», — сказал Медведев в интервью ТАСС. 

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Он подчеркнул, что властям Франции рано или поздно придется отпустить Дурова, чтобы не испортить свой имидж из-за отрицательной реакции людей на его задержание.


Мессенджер Telegram обновил политику, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах. Об этом свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. Внимание на изменения обратил портал TechCrunch. 


Ранее в разделе говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов) и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними». Теперь в этом разделе отмечается, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться», которые позволят «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте».


Претензии французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову связаны с политикой модерации внутри мессенджера.


Дурова задержали, когда он прилетел в пригород Парижа на частном джете вечером 24 августа. Четыре дня спустя его отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию. 


Власти республики считают, что Telegram недостаточно модерировал контент и взаимодействовал с властями по вопросам борьбы с наркоторговлей, детской порнографией и по другим запрещенным материалам. 


Газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщила, что Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ. Однако в материале указано, что основатель Telegram согласился держать в курсе ситуации посольство ОАЭ.

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