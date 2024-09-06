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Общественный штаб: Голосование в Москве проходит без нарушений
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Сделать свой выбор можно с 6 по 8 сентября включительно любым удобным способом undefined
Новости

Общественный штаб: Голосование в Москве проходит без нарушений

Сделать свой выбор можно с 6 по 8 сентября включительно любым удобным способом

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино начались утром. Голосование проходит онлайн и на избирательных участках в штатном режиме. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадим Ковалев. 


«В первые часы голосования нарушений не зафиксировано, выборы проходят штатно. За процессом на участках следят наши наблюдатели, кроме того, из штаба в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение», — пояснил он. 


Проголосовать можно удобным способом: онлайн по прямой ссылке https://elec.mos.ru/ в любое время до 20:00 8 сентября или на избирательных на участках с 08:00 до 20:00 — в этом случае свой выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке.


Жители столицы выбирают депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в округе Куркино. 

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#москва #выборы #мосгордума
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