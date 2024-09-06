Более 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

«Также начала работать группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих из УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.





По его словам, нужно помнить, что, например, в утренние часы может возникнуть электронная очередь, что является абсолютно штатной работой системы.





«При возникновении такой ситуации нужно немного подождать или проголосовать позже. Я, как человек, голосующий онлайн, предпочитаю делать это не в первые часы», — отметил Ковалев.





С 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в муниципальном округе Куркино.