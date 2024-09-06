Песков заявил о необходимости цензуры в СМИ в нынешних реалиях

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправданна, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — сказал Песков.





По его словам, Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду», и «в этом плане им уподобляться никак нельзя».





«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наше будущее поколение. Мы должны обеспечить им безопасность, обеспечить предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — приводит агентство слова Пескова.





При этом представитель Кремля считает, что в этой ситуации «сроки абсолютно не важны». Он добавил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».