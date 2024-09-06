Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

В восемь утра начались выборы депутатов Московской городской думы (МГД). Участки открылись вовремя и в штатном режиме. Об этом отчитался штаб.





За работой на выборах в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и видеонаблюдатели, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. По его словам, в этом году в число наблюдателей вошли 12 680 человек: 49% из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 26% — москвичи от 35 до 50 лет, 25% — старше 50 лет.





Москвичам доступны все способы голосования, сделать свой выбор они могут онлайн по прямой ссылке http://elec.mos.ru. Также можно выбрать депутатов на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней.





Выборы депутатов МГД восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в муниципальном округе Куркино пройдут 6, 7 и 8 сентября.