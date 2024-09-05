«Почти современное искусство»: житель Белгорода сделал себе татуировку бетонного укрытия от обстрелов

Житель Белгорода сделал себе татуировку в память о городе, изобразив бетонное укрытие от обстрелов. Тату-мастер Елизавета Гвоздева, которая сделала этот рисунок, заявила Daily Storm, что выбор мужчины мог быть обусловлен желанием запечатлеть на теле наиболее выделяющуюся часть города.
«Он [клиент] недавно переехал в Белгород и решил сделать тату на память о городе. Видимо, наши укрытия — это то, что действительно выделяется и первым бросается в глаза. Почти современное искусство какое-то, что-то в этом есть», — сказала Гвоздева.
Укрытия из бетона от обстрелов начали появляться на улицах Белгорода в январе 2024 года. Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием, призванные защитить жителей от атак украинских солдат.
О том, что в Белгороде установят железобетонные укрытия, губернатор Вячеслав Гладков сообщал в том же месяце. По его словам, региональное управление Росгвардии провело успешное испытание конструкций, с помощью которых защищает личный состав Минобороны.
Гладков рассказывал, что во время испытаний вблизи укрытий подрывали боеприпасы с большим количеством поражающих элементов — от 350 до трех тысяч. Результаты тестирования подтвердили, что конструкции значительно повышают шансы на выживание в случае обстрела города.