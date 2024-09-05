«Почти современное искусство»: житель Белгорода сделал себе татуировку бетонного укрытия от обстрелов

Житель Белгорода сделал себе татуировку в память о городе, изобразив бетонное укрытие от обстрелов. Тату-мастер Елизавета Гвоздева, которая сделала этот рисунок, заявила Daily Storm, что выбор мужчины мог быть обусловлен желанием запечатлеть на теле наиболее выделяющуюся часть города.





«Он [клиент] недавно переехал в Белгород и решил сделать тату на память о городе. Видимо, наши укрытия — это то, что действительно выделяется и первым бросается в глаза. Почти современное искусство какое-то, что-то в этом есть», — сказала Гвоздева.