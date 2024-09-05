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Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией
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В Минобороны страны заявили, что этот шаг — «мера предосторожности» undefined
Новости

Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с Россией

В Минобороны страны заявили, что этот шаг — «мера предосторожности»

На дороге из Литвы в Россию появились «зубы дракона». Власти решили установить противотанковые заграждения перед мостом Луизы в городе Панямуне. Стоят они прямо напротив дома с буквой Z в Калининградской области. 


«Установка включает в себя мины, ежи, зубы дракона и так далее», — говорится в сообщении Министерства обороны Литвы в соцсети Х (бывший Twitter). 


В ведомстве добавили, что шаг является «мерой предосторожности для обеспечения более эффективной защиты».


Мост Луизы — автодорожный балочный мост через реку Неман, соединяющий Советск (Калининградская область) и Панямуне (Литва). Мост назван в честь супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, королевы Луизы. Торжественная церемония открытия моста состоялась 18 октября 1907 года и была приурочена к 100-летию заключения Тильзитского мира. 


После Первой мировой войны мост стал пограничным, на нем были устроены контрольно-пропускной пункт и таможня. В 1944-м немцы взорвали мост, чтобы задержать продвижение Красной армии. В 1947-м сооружение восстановили. После распада СССР мост снова стал пограничным.

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#литва #граница #мост #зубы дракона
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