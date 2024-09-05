Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова

Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Павла Попова. Ранее ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Следствие заявляло, что свою дачу он обустраивал, заставляя выполнять там работы коммерческие компании, которые имели контракты с парком «Патриот».





Также под арест подпали иномарки и мотоцикл Harley-Davidson заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, который проходит по уголовному делу вместе с экс-замминистра Поповым.





Следователи подчеркнули, что такие меры приняты «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом».





В СК отметили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении Попова о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).