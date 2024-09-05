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Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова
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Также арест наложили на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson чиновника Минобороны Шестерова undefined
Новости

Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова

Также арест наложили на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson чиновника Минобороны Шестерова

Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Павла Попова. Ранее ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Следствие заявляло, что свою дачу он обустраивал, заставляя выполнять там работы коммерческие компании, которые имели контракты с парком «Патриот». 


Также под арест подпали иномарки и мотоцикл Harley-Davidson заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, который проходит по уголовному делу вместе с экс-замминистра Поповым. 


Следователи подчеркнули, что такие меры приняты «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом». 


В СК отметили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении Попова о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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#минобороны рф #попов #следственный комитет
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