Продукты и товары для дома: на что обменять баллы «Миллиона призов» после выборов

Москвичи, голосующие электронно на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, получат возможность выиграть призовые баллы в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва». Об этом рассказали организаторы выборов.





Победители смогут обменять баллы на промокоды у партнеров программы «Миллион призов» и выгодно приобрести продукты, лекарства, одежду, технику, товары для дома и многое другое. Также их можно использовать, чтобы пополнить карту «Тройка», оплатить чеки в кафе, билеты в театр или направить на благотворительность. При обмене каждый призовой балл будет равен одному рублю.





Стать участниками акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» есть возможность у совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в столице, которые проголосуют на сентябрьских выборах в электронном формате — при помощи терминала на избирательном участке или онлайн на elec.mos.ru.





При этом у них должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября.





В рамках основного розыгрыша акции можно будет выиграть одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. По тысяче баллов начислят впервые голосующим онлайн, а также избирателям старше 60 лет. Подробности можно узнать на странице акции.