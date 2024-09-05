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Против экс-замглавы МЧС Павла Барышева возбудили уголовное дело о мошенничестве
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По версии следствия, при помощи подложных документов он похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье undefined
Новости

Против экс-замглавы МЧС Павла Барышева возбудили уголовное дело о мошенничестве

По версии следствия, при помощи подложных документов он похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье

На бывшего заместителя главы МЧС России Павла Барышева завели уголовное дело. Его подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. 

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По данным СК РФ, Барышев в 2017-2019 годах изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в столичном регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Суд уже наложил арест на это помещение.


Барышев родился в Ивановской области. В госсструктурах начал работать с 1988 года. До 2013-го его профессиональная деятельность была связана с ГУ МЧС РФ по Ярославской области.


В 2017-м был назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны. В 2018-м ему присвоили звание генерал-полковника. В 2021-м президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности.

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