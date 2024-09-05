Против экс-замглавы МЧС Павла Барышева возбудили уголовное дело о мошенничестве

По данным СК РФ, Барышев в 2017-2019 годах изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в столичном регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Суд уже наложил арест на это помещение.





Барышев родился в Ивановской области. В госсструктурах начал работать с 1988 года. До 2013-го его профессиональная деятельность была связана с ГУ МЧС РФ по Ярославской области.





В 2017-м был назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны. В 2018-м ему присвоили звание генерал-полковника. В 2021-м президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности.