Москвичам напомнили о доступности всех видов голосования на выборах в МГД

Сделать выбор можно онлайн по прямой ссылке elec.mos.ru или на избирательных участках, где расположены терминалы электронного голосования. Также можно воспользоваться традиционным бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке на портале mos.ru или в территориальной избирательной комиссии.





При отсутствии заявки по уважительной причине председатель комиссии вправе принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня, подчеркнули в избиркоме.





Голосовать онлайн можно в любое удобное время суток из любой точки страны — для этого необходима полная учетная запись на портале mos.ru и любое устройство с выходом в интернет.





Голосовать с помощью ТЭГ можно на любом участке столицы, бумажным бюллетенем — только на участке по месту постоянной регистрации.





Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 6, 7 и 8 сентября, добавили в комиссии.