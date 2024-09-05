Новым главой МИД Украины стал Андрей Сибига

Народные депутаты Верховной рады проголосовали за кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы МИД Украины. Назначить его на эту должность предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Прежнего министра внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу сегодня официально уволили решением Верховной рады. Отставку главы МИД приняли 240 нардепов.
Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборове Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям «международные отношения» и «переводчик английского языка», в 1999 году снова стал выпускником этого вуза по специальности «правоведение».
В 2005 году начал работу заместителем директора договорно-правового департамента МИД Украины. Занимал должность советника-посланника посольства Украины в Польше, посла Украины в Турции, заместителя руководителя офиса президента Украины.
С 12 апреля 2024-го работал первым замом Кулебы.