Новым главой МИД Украины стал Андрей Сибига

Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборове Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям «международные отношения» и «переводчик английского языка», в 1999 году снова стал выпускником этого вуза по специальности «правоведение».





В 2005 году начал работу заместителем директора договорно-правового департамента МИД Украины. Занимал должность советника-посланника посольства Украины в Польше, посла Украины в Турции, заместителя руководителя офиса президента Украины.





С 12 апреля 2024-го работал первым замом Кулебы.