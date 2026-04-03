Экологи: Массовую гибель тюленей в Дагестане нельзя связывать только с последствиями наводнения или только со сливом канализации

После начала наводнений в Дагестане 29 марта, СМИ сообщили, что около 70% пляжей в регионе закрыто из-за загрязнения Каспийского моря. Тогда же на береговой линии обнаружили тела тюленей и птиц. Мертвых животных на берегу моря находили и в прошлые годы. Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева объяснила, что тюлени погибли из-за совокупности вероятных причин, одна из которых — распространение высокопатогенного птичьего гриппа.





«Если говорить о последних случаях обнаружения мертвых тюленей и птиц на побережье, то делать однозначные выводы о причинах преждевременно. Такие случаи требуют лабораторных исследований и заключений специалистов», — сказала Daily Storm директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.





По выводам экспедиций специалистов фонда, одной из вероятных причин гибели каспийского тюленя остается распространение высокопатогенного птичьего гриппа.





«В данной ситуации речь идет о совокупности факторов: загрязнении среды, инфекционных рисках и общем ухудшении иммунитета животных», — добавила Татьяна Ковалева.





Популяция каспийского тюленя продолжает сокращаться, как свидетельствуют итоги экспедиций фонда и ученых Дагестанского госуниверситета, отметила Ковалева. Эти животные остаются индикатором состояния моря.





Необходимо защищать всю экосистему: это касается состояния воды, береговой линии, биоразнообразия и устойчивости всей природной системы, подчеркнула она.





«Важно не строить предположений, а обеспечить постоянный мониторинг, открытые результаты исследований и реальные меры по снижению загрязнения», — заявила Ковалева.





28 марта в Дагестане из-за сильных ливней началось сильнейшее за последние 100 лет наводнение. В республике ввели режим ЧС. Жители 30 районов остались без света. Из подтопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек.