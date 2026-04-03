Бесконтактная оплата картами в московском транспорте работает штатно

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами в московском транспорте работает в штатном режиме. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.





Речь идет о турникетах метро, валидаторах наземного транспорта, кассах, автоматах и терминалах по продаже билетов.





Напомним, ранее в пятницу был зафиксирован сбой в работе мобильного приложения Сбербанка: покупки не удавалось оплатить ни картой, ни через QR-код, ни по Bluetooth. Проблемы также наблюдались в работе ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка. Позже Сбербанк сообщил о полном восстановлении доступа ко всем своим сервисам.