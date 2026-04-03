Суд прекратил уголовное дело против футболиста Смолова о драке в «Кофемании»

Суд прекратил уголовное дело против бывшего футболиста сборной России Федора Смолова из-за драки в московском кафе «Кофемания». Заседание состоялось 3 апреля в 418-м судебном участке.





Представитель обвинения выступила против прекращения дела и заявила, что Смолов как экс-игрок национальной команды должен быть примером для молодежи, а своими действиями он дискредитирует образ спортсмена. По мнению прокуратуры, прекращение дела за примирением не отвечает целям уголовного судопроизводства. Кроме того, в деле есть признаки того, что во время конфликта футболист находился в состоянии алкогольного опьянения — сам Смолов это отрицает.





Напомним, ему вменяли статью о причинении вреда здоровью средней тяжести, максимальное наказание по которой — до трех лет лишения свободы.





Драка произошла в конце мая 2025 года в кафе на Большой Никитской. Видео с камер наблюдения разошлось по соцсетям в июле. На записи видно, как Смолов подошел к двум посетителям, после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел. Позже футболист извинился.





31 марта адвокат спортсмена сообщила, что Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили мировое соглашение: футболист выплатил компенсацию в размере 4 миллионов рублей.