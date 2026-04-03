Число пострадавших при сходе поезда под Ульяновском выросло до 35

Число пострадавших при сходе вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск в Ульяновской области возросло до 35 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем канале в MAX.





Он рассказал, что 18 пострадавших доставлены в больницы Ульяновска и Димитровграда. Остальные получили помощь на месте. Двое из раненых имеют сочетанные травмы, остальные чувствуют себя удовлетворительно.





Русских также отметил, что госпитализация детям не потребовалась. Их состояние оценивается как удовлетворительное, у них небольшие ссадины и ушибы.





Ранее в СК сообщили, что вагоны пассажирского поезда могли сойти с рельсов из-за плохого качества железнодорожного полотна.