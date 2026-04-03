Путин созвонился с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





Главы государств обменялись мнениями в связи с продолжающейся эскалацией конфликта в зоне Персидского залива. Они отметили, что интенсивные боевые действия влекут серьезные негативные последствия не только регионального, но и глобального масштаба — в энергетике, торговле и логистике. Путин и Эрдоган констатировали совпадение позиций по необходимости скорейшего прекращения огня в регионе.





Кроме того, российский лидер выразил признательность турецкому коллеге за его готовность содействовать переговорному процессу по Украине. Стороны также рассмотрели дальнейшие шаги по расширению двусторонних политических и торгово-экономических связей и отметили важность координации действий с учетом попыток Киева наносить удары по газопроводам в Черном море.