Новости
Новости 18+
St
Бастрыкин поручил проверить действия блогера Дудя после интервью с основателем РДК Капустиным
18+
В нем прозвучали высказывания в поддержку человеконенавистнических идеологий undefined
Новости

Бастрыкин поручил проверить действия блогера Дудя после интервью с основателем РДК Капустиным

В нем прозвучали высказывания в поддержку человеконенавистнических идеологий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям блогера Юрия Дудя* после выпущенного интервью с основателем РДК** Денисом Капустиным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


В беседе, по информации Следкома, прозвучали положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, а также усматриваются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку.


Сам Капустин ранее заочно получил пожизненный приговор за преступления против общественной безопасности и государственной власти.


*Признан Минюстом РФ иностранным агентом


**«Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#юрий дудь #александр бастрыкин #капустин
Загрузка...
Загрузка...