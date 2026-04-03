Бастрыкин поручил проверить действия блогера Дудя после интервью с основателем РДК Капустиным

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям блогера Юрия Дудя* после выпущенного интервью с основателем РДК** Денисом Капустиным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В беседе, по информации Следкома, прозвучали положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, а также усматриваются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку.





Сам Капустин ранее заочно получил пожизненный приговор за преступления против общественной безопасности и государственной власти.





*Признан Минюстом РФ иностранным агентом





**«Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенная в России террористическая организация