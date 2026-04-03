США сняли санкции с экс-министра финансов России Михаила Задорнова

Власти США исключили из санкционного списка бывшего министра финансов России, экс-главу банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США.





Банк «Открытие» попал под блокирующие санкции США в феврале 2022 года. В апреле того же года в SDN-лист Вашингтона внесли Задорнова и других лиц, связанных с банком. Глава «Открытия» подал заявление об отставке в декабре 2022-го и покинул пост с 1 января 2023 года.





Летом 2024 года Задорнов подал в суд США иск о снятии персональных санкций. В заявлении он отметил, что оснований для его нахождения в черном списке больше нет. Экономист объяснил, что не мог покинуть банк сразу после введения ограничений, так как считал своим долгом завершить дела по пятилетнему контракту.





Также он подчеркнул, что живет в России, не занимает руководящих позиций в финансовом секторе, не связан с правительством, не влияет на текущую политическую ситуацию и не представляет угрозы для национальной безопасности США.