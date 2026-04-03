Новости
Новости 18+
St
Число погибших на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи, еще пятерых продолжают искать
18+
Новости

Число погибших в результате происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до семи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия. 


Поиски еще пятерых человек продолжаются. На территории завода ведутся работы по устранению последствий, разбор конструкций и поисковая операция. К работе подключены специалисты МЧС России и другие службы — более 200 человек и 20 единиц техники работают круглосуточно.


Предприятие выразило соболезнования родным и близким погибших. С ними круглосуточно работают психологи. Также компания выплатит по 10 миллионов рублей семьям погибших и по три миллиона рублей пострадавшим. Кроме того, будут компенсированы расходы на последующую реабилитацию.


Общее число находящихся в больницах составляет 24 человека. Десять из них лечатся в московских клиниках.


Напомним, 31 марта на заводе произошло ЧП. Сначала сообщалось о сбое в работе оборудования и последовавшем за ним возгорании, однако позднее стало известно о взрыве.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#взрыв #нижнекамск #погибшие
Загрузка...
Загрузка...