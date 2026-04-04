Дуров заявил, что Telegram «будет адаптироваться» к блокировкам в России

Предприниматель Павел Дуров впервые публично прокомментировал блокировку Telegram в России. По его данным, доступ к мессенджеру на территории РФ ограничен.





В своем канале основатель платформы пообещал, что команда «будет продолжать адаптироваться и делать трафик Telegram более трудным в обнаружении и блокировке».





Дуров также связал с ограничениями мессенджера массовый сбой в работе российских банков 3 апреля. Он написал, что «наличные на короткое время стали единственным способом оплаты по всей стране».





Дуров провел параллели с ситуацией в Иране, где мессенджер находится под ограничениями с 2018 года. Он добавил, что несмотря на блокировку, в Иране Telegram продолжают использовать около 50 млн человек. Теперь к ним присоединились «еще более 50 миллионов в России», добавил Дуров.