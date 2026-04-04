При атаке украинских дронов на Таганрог погиб один человек, четверо пострадали

При атаке украинских дронов на Таганрог погиб один человек, четверо пострадались

Также поврежден сухогруз под иностранным флагом

В результате атаки беспилотников на Таганрог погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Среди раненых — трое местных жителей и один иностранный гражданин, все они находятся в тяжелом состоянии.


В городе повреждены складские помещения логистической компании, там произошел пожар, людей эвакуировали. Огонь удалось локализовать.


Также в акватории Таганрогского залива Азовского моря повреждения получил сухогруз под иностранным флагом. Судно находилось в нескольких километрах от берега, на нем возник пожар, который локализовали. Предварительно, жертв и пострадавших на судне нет.


Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать помощь его семье и пострадавшим. По словам главы региона, отражение атаки на город продолжается.


Минобороны России сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над несколькими регионами, включая Ростовскую область и Крым.

#украина #таганрог #атака беспилотников
