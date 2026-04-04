Папа Римский осудил слова Хегсета о войне «во имя Христа»

Папа Римский Лев XIV в своей проповеди раскритиковал заявление министра войны США Пита Хегсета, который призвал американцев молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана, «во имя Иисуса Христа». Понтифик подчеркнул, что господство и доминирование противоречат пути Христа.





Он подчеркнул, что «как истинный Бог и истинный человек, Христос предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви».





Ранее глава Пентагона в своем обращении призвал американский народ молиться о победе и безопасности вооруженных сил США.