Папа Римский осудил слова Хегсета о войне «во имя Христа»

Лев XIV заявил, что господство и уничтожение равных себе противоречат пути Иисуса

Папа Римский Лев XIV в своей проповеди раскритиковал заявление министра войны США Пита Хегсета, который призвал американцев молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана, «во имя Иисуса Христа». Понтифик подчеркнул, что господство и доминирование противоречат пути Христа.


Он подчеркнул, что «как истинный Бог и истинный человек, Христос предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви». 


Ранее глава Пентагона в своем обращении призвал американский народ молиться о победе и безопасности вооруженных сил США.

