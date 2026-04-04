Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс

Российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.





«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — говорится в сообщении.





Оазис покрыт горами и долинами. Свободная ото льда зона занимает около 2,2 квадратных километра, среднегодовая температура воздуха в этом районе составляет около минус 12 градусов. В оазисе обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.





Ранее этот участок считался нунатаком — скалистым пиком, полностью окруженным льдом. Однако после детального изучения ученые признали его оазисом и предложили назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого. Окончательное решение о названии примет Международный научный комитет по изучению Антарктики.