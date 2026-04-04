В ЛНР при атаке дронов ВСУ погиб восьмилетний ребенок и его родители

В результате атаки украинских беспилотников в Луганской народной республике погибла супружеская пара и их восьмилетний ребенок, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале.





По его словам, в селе Михайловка Кременского округа дроны попали по частным домам, возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место, но в одном из домов спасти семью не удалось — погибли мужчина, женщина и ребенок.





Также в поселке Новосемейкино Краснодонского округа украинская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Взрывной волной повреждены окна в жилых домах, уточнил Пасечник.





В Беловодске в результате атаки БПЛА разрушено двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В Луганске осколками сбитого дрона в Ленинском районе повреждены остекление и крыша частного дома, пострадавших нет.