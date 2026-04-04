В системе бесконтактной оплаты Vendista произошел масштабный сбой

В работе российской системы бесконтактной оплаты Vendista произошел крупный сбой, сообщили в техподдержке «ВендГрупп» (дилер системы). Там не смогли назвать причину инцидента и возможные сроки восстановления.





Сбой затронул обработку платежей через ВТБ, Т‑Банк и «Альфа-Банк». Оплата доступна только через Сбербанк, уточнили в компании. Источник РБК на рынке информационной безопасности добавил, что проблема локализована на территории России и не затрагивает другие страны.





Терминалы Vendista используют малый и средний бизнес для приема бесконтактной оплаты в магазинах, заведениях общепита, салонах услуг и гостиничном бизнесе. Среди банковских партнеров системы — Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и ПСБ.





3 апреля в работе приложений российских банков также произошел масштабный сбой. Проблемы фиксировались у Сбербанка, ВТБ и Т-Банка. Пользователи жаловались на невозможность оплатить покупки картами, снять наличные в банкоматах и совершить переводы через Систему быстрых платежей (СБП).