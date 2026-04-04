Трамп дал Ирану 48 часов на заключение сделки, пригрозив «адом»

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пригрозил Ирану мощной атакой, если Тегеран не заключит сделку в ближайшие 48 часов.





«Время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад», — написал американский лидер.





Ранее Трамп заявлял, что временно ограничил удары по энергообъектам Ирана сначала на пять, а потом на десять дней. Десятидневный срок истекает через два дня — 6 апреля.





К такому решению президент США, по его же словам, пришел на фоне конструктивных переговоров с Тегераном. При этом иранские власти отвергают факт прямых переговоров.





В МИД Ирана заявляли, что заявления американского президента — лишь попытка снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации военных планов.