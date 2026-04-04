Армения предупредила о выходе из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения цен на газ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян допустил выход страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цен на газ.





«Если будет принято такое решение [о повышении цен на газ для Армении], то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур», — заявил Симонян на брифинге 4 апреля .





При этом спикер назвал такой сценарий маловероятным. «Но не думаю, что до этого дойдет, потому что я знаю, что после этого произошел очень хороший разговор между руководителями двух стран: очень рабочий и эффективный», — отметил он.





Заявление прозвучало после встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля в Москве. Тогда Путин обратил внимание на существенную разницу в ценах на газ: в Европе стоимость топлива «зашкаливает за 600 долларов за тысячу кубов», а Россия продает газ Армении по 177,5 доллара за тысячу кубометров.





Путин также заявил, что одновременное участие в таможенном союзе с Евросоюзом и в ЕАЭС «невозможно по определению». Пашинян в ответ отметил, что нынешняя повестка совместима, и пока есть возможность, Армения будет совмещать эти треки.





Министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя ситуацию, подчеркнул, что льготная цена на российский газ не является безвозмездной.





«Ничто в мире не бывает бесплатно, и если Армения получает газ по 177,5 доллара за тысячу кубометров, то это не за наши красивые глаза», — заявил Папоян на брифинге.





По словам министра, республика играет важную роль в экономических связях внутри ЕАЭС, в том числе как транзитная территория для поставок товаров. Папоян также выразил мнение, что цена на газ, вероятно, не будет повышена, поскольку партнерам важно сохранение участия Армении в интеграционных объединениях.