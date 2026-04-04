«Моспитомец»: В столичных приютах ждут новых хозяев более 1,3 тысячи собак и 200 кошек
Всемирный день бродячих животных отмечается 4 апреля
В каталоге сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru представлено более 1,3 тысячи анкет собак и 200 кошек, готовых к переезду в новый дом, сообщили в пресс-службе сервиса. Все животные из городских приютов подлечены, кастрированы, чипированы, привиты и обработаны от паразитов.


Чтобы быстрее найти хозяина, четвероногих фотографируют и составляют подробное описание. Пользователь может настроить фильтры в каталоге по виду животного, полу, цвету шерсти или пушистости, а затем записаться на знакомство, нажав соответствующую кнопку в анкете.


После отправки заявки потенциальному хозяину позвонит сотрудник приюта, расскажет об особенностях животного и задаст вопросы о возможностях его содержания. Затем можно будет приехать в приют, чтобы познакомиться поближе, погулять или поиграть с выбранной кошкой или собакой.


В пресс-службе подчеркнули, что, забирая животное домой, важно помнить: пережить еще одно предательство им бывает очень трудно.

