Россиянка пострадала в ОАЭ при падении иранского дрона

При ударе беспилотника в Объединенных Арабских Эмиратах пострадала гражданка России, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Абу-Даби. Ее состояние не вызывает опасений, женщина получила легкие ранения.





Ранее Минобороны ОАЭ сообщало, что россияне впервые попали в список пострадавших в результате ударов Ирана с начала войны.





Всего, по данным ведомства, пострадали 217 человек. Также в списке — граждане Азербайджана, Индии, Иордании, Швеции, Туниса, Уганды, Египта, Омана и других стран.





За время боевых действий на Ближнем Востоке в ОАЭ погибли 13 человек: двое военнослужащих, один гражданин Марокко, служивший по контракту, и 10 мирных жителей.