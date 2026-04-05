Объекты «Лукойла» и ТЭЦ в Нижегородской области получили повреждения при атаке БПЛА

В Нижегородской области зафиксированы повреждения на двух объектах предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковской ТЭЦ в результате падения обломков беспилотников. По сообщению губернатора Глеба Никитина, на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание, которое оперативно локализовали службы экстренного реагирования.





Помимо промышленных зон, под удар попали несколько частных жилых домов и приусадебных участков. По предварительной информации, пострадавших нет, в настоящее время специалисты восстанавливают энергоснабжение потребителей.





Всего за прошедшую ночь Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате 87 украинских беспилотников над территорией России.





Дежурные средства ПВО ликвидировали аппараты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, а также над территорией Республики Мордовия и Крыма.